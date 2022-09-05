Губернатор Подмосковья рассказал, с какими запросами обращаются к властям жители региона

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Жители Подмосковья активно направляют обращения властям. Один из значимых запросов связан с благоустройством территорий. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с зампредами.

Он отметил, что власти муниципалитетов должны уделять внимание обращениям местных жителей.

— Я коснулся этой темы, потому что это важная работа. Понимаю, что каждый из глав городских округов управляет большой системой и у вас хватает хлопот, но системное решение таких обращений, регулярное внимание и к таким обращениям — это, считаю, то, что позволяет обеспечивать перемены, — подчеркнул Воробьев.

Он привел в пример несколько обращений от жителей. Олег Нерусев из Раменского попросил сделать остановочный павильон на месте остановки «Дзержинский карьер», на трассе от Раменского до метро «Котельники». Инна из Коломны в комментариях на странице Андрея Воробьева в соцсети попросила установить мусорный бак на перекрестке улиц Толстикова и Яна Грунта, рядом с Троицкой церковью.

Андрей Воробьев подчеркнул, что подобных обращений много и нужно своевременно на них реагировать, передает «360».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев передал АО «Мострансавто» 110 новых автобусов. Об этом в среду, 24 августа, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.