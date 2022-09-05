Россия ввела санкции против Бена Стиллера, Шона Пена и еще 23 американцев

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Правительство России ввело персональные санкции против американских актеров Бена Стиллера и Шона Пена, а также против еще 23 граждан США. Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

— Враждебные действия американских властей, которые продолжают следовать русофобским курсом, разрушая двусторонние связи и нагнетая конфронтацию между Россией и США, будут и далее получать решительный отпор, — говорится в сообщении.

Кроме актеров, под персональные санкции попали члены Конгресса США, высокопоставленные американские чиновники, а также представители делового и экспертного сообществ. В министерстве также подчеркнули, что враждебные действия американского правительства будут и далее получать отпор.

Недавно постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что США намеренно сорвали участие министра внутренних дел России Владимира Колокольцева в саммите глав МВД в ООН, не выдав визу. Он подчеркнул, что невыдача виз российской делегации является грубым нарушением американской стороной своих обязательств.

В июне Канада ввела санкции против шести физических и 46 юридических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом РФ, а также 15 украинских граждан за поддержку России.

В ответ на это Россия запретила въезд 43 гражданам Канады в качестве ответных мер на санкции, которые были введены Оттавой в мае 2022 года.