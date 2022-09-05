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Диетолог назвала самые вредные для здоровья соусы

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог назвала самые вредные для здоровья соусы
Фото: pixabay.com

Сделанные на основе майонеза соусы содержат много жиров и соли, поэтому считаются самыми вредными. Об этом рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Елена Тихомирова.

— Майонез — это очень жирный соус, в котором содержится большое количество соли. Он калориен, он задерживает жидкость. Если мы любим соусы, то лучше использовать любые другие, но только не те, что сделаны на основе майонеза. На основе майонеза готовятся такие соусы, как сырный, «1000 островов», — объяснила она.

Однако даже такие майонезные соусы можно сделать чуть полезней, заметила диетолог. Так, можно сделать низкокалорийный майонез. Нужно просто взять одну часть классического майонеза и две части воды, все это взбивается промышленным миксером. Такой майонез содержит в три раза меньше калорий.

При любви к майонезному вкусу можно использовать именно такой легкий майонез, передает слова Тихомировой, URA.RU.

Белки выполняют ряд жизненно важных функций в организме человека. Так, белок выступает в качестве основы соединительной ткани (мышц) и цитоскелета клеток. Эксперты Роскачества перечислили продукты, наиболее богатые животными и растительными белками.

Диетолог Елена Соломатина рассказала, какие фрукты и ягоды нельзя есть каждый день. Клюква, облепиха, черная смородина и крыжовник могут негативно воздействовать на желудочно-кишечный тракт.

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