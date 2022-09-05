Путин утвердил концепцию гуманитарной политики за рубежом

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин утвердил Концепцию гуманитарной политики России за рубежом. Соответствующий указ главы государства был опубликован в понедельник, 5 сентября, на официальном портале правовой информации.

— Целями гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом являются формирование и укрепление объективного восприятия нашей страны в мире, содействие пониманию исторического пути, роли и места России в мировой истории и культуре, расширение контактов между людьми, — говорится в документе.

Также в указе президента подчеркивается, что гуманитарная политика является неотъемлемой часть. внешней политики государства.

Недавно Путин подписал указ о соцвыплатах людям, вынужденно покинувшим ДНР, ЛНР и Украину, приехавшим в страну. Уточняется, что под действие документа подпадают граждане, приехавшие в Россию после 18 февраля.

Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов заявил «Вечерней Москве», что создание законопроекта, регулирующего условия въезда, выезда и пребывания иностранцев в России позволит упростить жизнь не только мигрантам, но и россиянам. При этом эксперт уточнил, что данная инициатива дает абсолютно равные права всем людям, пребывающим на территории страны.