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Музей Победы организует «онлайн-прогулку» по филиалу «Г.О.Р.А.»

Егор Провоторов
Город
Музей Победы организует «онлайн-прогулку» по филиалу «Г.О.Р.А.»
Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

В четверг, 8 сентября, пройдет виртуальная встреча в рамках просветительского проекта «Прогулки по музеям онлайн», в ходе которой родители, школьники, студенты и преподаватели московских учебных заведений познакомятся с филиалом Музея Победы музеем «Главные Оружейные Реликвии Армии» (Г.О.Р.А.).

Проект Городского методического центра стал одной из основных площадок для знакомства с историей, традициями и культурой страны, современной жизнью горожан и их бытом, рассказали «Вечерней Москве» организаторы.

В ходе онлайн-встречи экскурсовод культурного учреждения Борис Чельцов расскажет об обновленной экспозиции филиала Г.О.Р.А., представят экскурсионные программы по одной из крупнейших в России коллекций военной техники и вооружения Второй мировой войны под открытым небом, а также ответят на вопросы слушателей и помогут им интересно и с пользой отдохнуть вместе с родственниками и друзьями.

В уникальных тематических локациях на территории 10 гектаров представлено более 400 раритетных экспонатов — от легковых автомобилей до тяжелых танков и истребителей.

В минувший понедельник, 5 сентября, в Музее Победы открылась выставка о блокаде Ленинграда.

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