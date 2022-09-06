США осудили теракт возле российского посольства в Кабуле

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Соединенные Штаты осудили террористическую атаку неподалеку от российского посольства в Кабуле, в результате которой погибли два российских сотрудника и рассматривают ее как акт «бессмысленного насилия», написал в своих социальных сетях в понедельник, 5 сентября, специальный представитель США по Афганистану Томас Уэст.

Американский дипломат выразил свои глубочайшие соболезнования семьям погибших или раненых в результате атаки террористов. Уэст заметил, что это насилие не имеет смысла, пишет РИА Новости.

Накануне стало известно, что «Исламское государство» (ИГ)* взяло на себя ответственность за теракт у российского посольства в Афганистане.

Рядом с российским посольством в Кабуле прогремел взрыв. Позже стало известно, что подрыв совершил террорист-смертник. В результате теракта у российского посольства в Кабуле скончались два сотрудника дипмиссии — второй секретарь и охранник.

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими. 15 августа «Талибану»** удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда.

**«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.