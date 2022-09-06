Общественная стоянка появилась на месте незаконной парковки в Конькове

Парковка / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Введенского, 24А Карта всех событий

В Конькове появилась общедоступная парковка. Находившуюся на ее месте незаконную автостоянку обнаружили и ликвидировали сотрудники Госинспекции по недвижимости. Об этом во вторник, 6 сентября, в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Земельный участок находится по адресу: улица Введенского, владение 24а. Инспекторы выявили там незаконную частную стоянку — доступ на территорию был ограничен шлагбаумом, возможность попасть туда имелась только при наличии пульта управления.

— Автостоянка была организована на улично-дорожной сети незаконно, земельный участок в пользование не предоставлялся. Разрешения уполномоченного органа власти на установку таких ограждений не выдавались. Фактически был осуществлен самозахват городской земли. Мы приняли меры по освобождению территории, — рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

В настоящее время все нарушения устранили, произведен демонтаж ограждения. Теперь на территории можно свободно припарковаться, отмечается на оифицальном сайте мэра Москвы.

Накануне стало известно, что город выставил на торги четыре земельных участка в Новой Москве для строительства частных домов.