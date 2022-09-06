Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Песков прокомментировал победу Трасс на выборах премьера Британии

Анастасия Колоскова
Политика
Песков прокомментировал победу Трасс на выборах премьера Британии
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Победа Лиз Трасс на выборах премьер-министра Великобритании не приведет к позитивным изменениям. Об этом во вторник, 6 сентября, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

— Судя по ее заявлениям о России, можно предположить, что позитивных изменений ждать не приходится, — приводят слова представителя Кремля «Известия».

В понедельник, 5 сентября, в Великобритании объявили имя нового премьер-министра, которым стала глава МИД страны Лиз Трасс. За ее кандидатуру отдали свой голос 81 326 рядовых членов Консервативной партии. О том, как это назначение повлияет на судьбу страны, — в материале «Вечерней Москвы».

Директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев заявил «ВМ», что Трасс раздражает американских чиновников своей прямолинейностью и максимализмом, и ее назначение окажет влияние на геополитическую обстановку.

Политолог и ученый-востоковед Евгений Сатановский накануне выразил мнение, что для России выгодно то, что новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс глупая. Он отметил, что Трасс много раз негативно высказывалась о России, но ее безграмотность и откровенная глупость видны сразу.

Дмитрий Песков Великобритания Лиз Трасс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будет ли трагедией дефолт Америки

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Собрание стоит закончить вовремя

Татьяна Иванова
Татьяна Иванова

Когда-то здесь летали самолеты

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отшумело первое сентября…

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Никита Миронов
Никита Миронов

Америка нарывается на ядерный конфликт

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

У «поуехавших» деньги закончились: беглые звезды потянулись в Россию

Все мнения
О проекте