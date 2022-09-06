Песков прокомментировал победу Трасс на выборах премьера Британии

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Победа Лиз Трасс на выборах премьер-министра Великобритании не приведет к позитивным изменениям. Об этом во вторник, 6 сентября, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

— Судя по ее заявлениям о России, можно предположить, что позитивных изменений ждать не приходится, — приводят слова представителя Кремля «Известия».

В понедельник, 5 сентября, в Великобритании объявили имя нового премьер-министра, которым стала глава МИД страны Лиз Трасс. За ее кандидатуру отдали свой голос 81 326 рядовых членов Консервативной партии. О том, как это назначение повлияет на судьбу страны, — в материале «Вечерней Москвы».

Директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев заявил «ВМ», что Трасс раздражает американских чиновников своей прямолинейностью и максимализмом, и ее назначение окажет влияние на геополитическую обстановку.

Политолог и ученый-востоковед Евгений Сатановский накануне выразил мнение, что для России выгодно то, что новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс глупая. Он отметил, что Трасс много раз негативно высказывалась о России, но ее безграмотность и откровенная глупость видны сразу.