Песков назвал суровым приговор советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову

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Приговор советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, получившему 22 года колонии строгого режима, является очень суровым. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала РБК.

— Да, мы можем констатировать, что это очень суровый приговор, больше мне нечего сказать по этой теме, — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что приговор Сафронову вынес суд, и исключил свое право его как-то комментировать.

Накануне стало известно, что защита советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, осужденного на 22 года по делу о государственной измене, обжаловала его приговор. По словам адвоката Сафронова Даниила Никифорова, сразу после вынесения приговора защита подала в канцелярию «краткую апелляционную жалобу».

В понедельник, 5 сентября, Мосгорсуд признал виновным в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Его осудили на 22 года колонии строгого режима. Приговор стал самым суровым по этой статье за последние годы. «Вечерняя Москва» вспоминает основные этапы дела Ивана Сафронова.