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Юрист пояснил, что грозит водителю такси за работу без лицензии

Ирина Игнатенко
Общество
Юрист пояснил, что грозит водителю такси за работу без лицензии
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Работа без лицензии может дорого обойтись водителю такси. Об этом рассказал юрист, эксперт по вопросам развития и господдержки бизнеса и отечественной промышленности Алексей Хижняк.

Эксперт пояснил, что данный вопрос урегулирован в административном законодательстве достаточно четко. Штраф за нелегальную деятельность для физических лих составляет 50 тысяч рублей, при повторном нарушении в дополнение к штрафу конфискуется автомобиль.

При этом в некоторых случаях транспортное средство может быть конфисковано уже при первом нарушении. В частности, в некоторых субъектах РФ установлена особая мера пресечения для нелегальных таксистов. Например, в Курганской области допускают возможность ареста транспортного средства, если у владельца отсутствует специальное разрешение перевозку пассажиров, передает РИАМО.

Проверяемые опции в техосмотре сокращены с 1 сентября: теперь их будет 55 вместо 82. Однако перечень неисправностей в правилах дорожного движения остается прежним, что позволит сотрудникам ГИБДД прямо на дороге направлять автомобили на внеочередной техосмотр. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

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