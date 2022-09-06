Народный календарь. Как 7 сентября избавиться от разных болезней

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7 сентября Православная церковь почитает память апостола от семидесяти — Тита, который был учеником апостола Павла и первым епископом Крита.

Если в этот день бросить серебряную вещь в ведро с водой, эта вода будет целебной, ее можно будет применять в лечении и умываться ею, а также пить. Известно, что наши предки всегда старались воспользоваться этим, чтобы вылечить свои недуги. Если, например, у человека болели почки, нужно было нагреть серебряную воду и брызгать на проблемное место, в таком случае боль проходила менее чем через сутки.

Ранним утром в этот день нужно уходить в лес за грибами. В народе говорили, что в эту дату грибы могли сделать человека сильнее, именно поэтому люди старались делать заготовки седьмого сентября. Заготовки, которые были сделаны из грибов после 7 сентября, будут непригодны в пищу. После седьмого сентября грибы можно будет только жарить или варить.

Если в этот день пошел дождь, то это значит, что нельзя пользоваться услугами экстрасенсов, целителей и проводить какие-либо обряды самому. В этот день также не рекомендуется делать ремонт или заниматься другими строительными работами, иначе спустя некоторое время вам придется все делать заново.

Приметы погоды:

Много зерна получилось намолотить — зима будет холодной и суровой. Богатый урожай грибов — к затяжной зиме. Перелетные птицы на землю садятся — к ясной и теплой погоде, на крыши домов — к ненастью.

Именины отмечают: Максим, Варфоломей, Иван, Тит.

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