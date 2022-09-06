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Лукашенко усомнился, что все покинувшие Белоруссию достойны оставаться ее гражданами

Евгений Жуков
В мире
Лукашенко усомнился, что все покинувшие Белоруссию достойны оставаться ее гражданами
Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости обратить внимание на то, все ли покинувшие страну граждане достойны сохранять таковой статус. Об этом стало известно во вторник, 6 сентября.

По его словам, всех тех, кто, выехав за границу, стал действовать во вред государству и народу, а также совершать преступления поможет выявить готовый законопроект.

— Достойны ли эти люди оставаться гражданами Белоруссии, если они сбежали из родной страны и фактически разорвали с ней связь? — передает слова главы государства агентство «БелТА».

Лукашенко подчеркнул, что к теме предоставления гражданства стоит подходить аккуратно и строго с учетом национальных интересов.

В четверг, 1 сентября, Лукашенко предрек развязку конфликта между Зеленским и украинскими военными. Президент республики отметил, что глава Украины больше ничего не решает.

В августе Лукашенко сообщил, что Белоруссия завершила переоборудование самолетов Су-24 под ношение ядерного оружия. По его словам, страны Запада сейчас должны осознать, что в случае обострения конфликта на Украине «никакие вертолеты, самолеты» их не спасут.

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