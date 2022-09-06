Лавров: Запад не выполняет обещаний по исключению санкций

Фото: МИД РФ

Коллективный Запад не выполняет своих обещаний и не принимает решения об исключении санкций, которые препятствуют доступу продовольствия РФ на мировые рынки. Об этом во вторник, 6 сентября, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

— Наши западные коллеги сейчас не делают того, что нам было обещано по линии генерального секретаря ООН, а именно — не принимают решения об исключении логистических санкций, которые препятствуют свободному доступу зерна и удобрений на мировые рынки, — отметил Лавров во время пресс-конференции.

Глава МИД РФ уточнил, что Москва работает с ООН над тем, чтобы договоренности, подписанные в Стамбуле, были выполнены, передает РИА Новости.

Министерство иностранных дел РФ запросило у офиса главы европейской дипломатии Жозепа Борреля стенограмму его выступления, где он заявил о «фашистской» России.

1 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла поведение украинского лидера Владимира Зеленского во время специальной военной операции РФ. Также Захарова подчеркнула, что ответственность за попытки Киева сорвать работу МАГАТЭ на Запорожской АЭС будет лежать именно на Владимире Зеленском и на его «группе поддержки» на Западе.