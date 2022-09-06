Минобороны: Российские военные наносят удары по резервам ВСУ

Фото: Минобороны РФ

В течение прошедших суток украинские военные предпринимали попытки атаковать отдельные участки Николаево-Криворожского направления, что вызвало ответный удар по резервам ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России во вторник, 6 сентября.

— Вооруженные силы Украины в течение суток продолжали попытки атаковать на отдельных участках Николаево-Криворожского направления. ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в результате ударов был ликвидирован личный состав 61-й пехотной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 17-й танковой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Висунск, Явкино, Березнеговатое и Червонополье. Кроме того, ракетами «Калибр» была уничтожено крупное хранилище топлива в районе Карповки, передает Telegram-канал «Минобороны России».

Накануне сообщалось, что первым украинским солдатам в Харьковской области Украины, которые отказались воевать против России и сдались союзным силам, разрешили вернуться к семьям. Отмечается, что одним из условий освобождения является проживание только на освобожденных территориях.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины за сутки потеряли на Николаево-Криворожском направлении свыше 150 человек. Помимо этого уточняется, что силам российской истребительной авиации удалось сбить украинский штурмовик Су-25 в районе Романовки Николаевской области.