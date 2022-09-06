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Московскую международную книжную ярмарку в этом году посетили 30 тысяч человек

Елена Самойлова
Город
Московскую международную книжную ярмарку в этом году посетили 30 тысяч человек
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Московскую международную книжную ярмарку в выставочном комплексе «Гостиный Двор» посетили несколько тысяч человек. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщили в пресс-службе ярмарки.

— В 2022 году Московскую международную книжную ярмарку посетили 30 тысяч человек, — говорится в сообщении.

Ярмарка проводится в столице в 35-й раз. В мероприятии, длившемся со 2 по 5 сентября, приняли участие издатели из нескольких регионов России, а также Белоруссии, Германии, Ирана, Казахстана и Киргизии. Более 300 издательств представили новинки и хиты гостям, чтобы те могли ознакомиться с бестселлерами всех жанров, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого в столичном департаменте информационных технологий рассказали о сервисе поиска и бронирования книг «Библиотеки Москвы», который поможет найти нужные издания и заказать их онлайн.

Кроме того, жителям столицы рассказали о новых возможностях библиотеки Московской электронной школы (МЭШ).

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