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Минобороны: Бойцы ВСУ отказались выполнять приказы и покидают позиции

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны: Бойцы ВСУ отказались выполнять приказы и покидают позиции
Фото: depositphotos

Личный состав 53-й бригады ВСУ отказался выполнять приказы командования и покидает свои позиции в ДНР. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— Из-за высоких потерь и прекращения ротации действующий в районе Зайцево ДНР личный состав подразделений 53-й механизированной бригады ВСУ отказывается выполнять боевые задачи и группами покидает боевые позиции, — заявил он.

По словам генерал-лейтенанта, российские военные также нанесли с воздуха удары по расположению 54-й и 93-й механизированных бригад ВСУ. Всего было уничтожено до 250 солдат, а также до 10 единиц техники, сообщается в Telegram-канале «Минобороны России».

4 сентября стало известно, что ВСУ за сутки потеряли свыше 150 человек на Николаево-Криворожском направлении. Помимо этого, уточняется, что силам российской авиации удалось сбить украинский штурмовик Су-25 в районе Романовки Николаевской области.

5 сентября сообщалось, что первым украинским солдатам в Харьковской области Украины, которые отказались воевать против России и сдались союзным силам, разрешили вернуться к семьям. Отмечается, что одним из условий освобождения является проживание только на освобожденных территориях.

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