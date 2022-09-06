Аналитик оценил возможное повышение цен на проезд в метро Санкт-Петербурга

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Политический аналитик Владимир Соловейчик сообщил, что большинство петербуржцев могут принять повышение цен на социальный транспорт как насмешку.

— Повышать цену на общественный транспорт после недовольства со стороны горожан качеством одноименной реформы — совершенно избыточно и несвоевременно, — пояснил он в комментарии ФАН.

Он отметил, что многие жители города выражают недовольство транспортной реформой. Уточняется, что в СМИ появились сообщения о том, что цену разового проезда в метро Санкт-Петербурга в 2023 году могут повысить с 65 до 70 рублей. При этом стоимость поездки на наземном транспорте может подорожать до 65 рублей.

До этого вице-губернатор Станислав Казарин заявил, что цифровой помощник для управления общественным транспортом в ближайшее время появится в Санкт-Петербурге у каждого водителя автобуса, троллейбуса или трамвая.

Функции нового цифрового помощника будут гораздо шире, чем у обычного навигатора. Он будет просчитывать риски попадания в ДТП, контролировать слепые зоны, дорожные знаки, оповещать водителей в случае непреднамеренного съезда с полосы движения и так далее.