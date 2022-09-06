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«Новое гестапо!»: Иностранные журналисты осудили украинский сайт «Миротворец»

Евгений Белоусов
В мире
«Новое гестапо!»: Иностранные журналисты осудили украинский сайт «Миротворец»
Фото: depositphotos

Попавшие в список украинского националистического сайта «Миротворец» иностранные журналисты обрушились на него с резкой критикой. Так, они сравнили сайт с тайной госполицией нацистской Германии.

— Страх преследования, ложь, пропаганда, насилие — это, по сути, новое гестапо, — заявил финский журналист Янус Путконен.

С ним согласилась французская журналистка Кристель Неан. Она заметила, что если бы интернет существовал во времена нацистской Германии, то гестапо точно создало бы сайт подобный «Миротворцу», передает РИА Новости

Занесенные в список «Миротворца» личности признаются авторами сайта врагами Украины. Так, в конце августа в список попал один из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

Согласно сопроводительному письму, причиной для внесения туда Уотерса послужили его слова о Крыме. В них было обнаружено «покушение на территориальную целостность Украины».

В мае в список сайта был внесен бывший государственный секретарь Соединенных Штатов, лауреат Нобелевской премии мира 99-летний Генри Киссинджер.

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