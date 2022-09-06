Die Welt: Украина не сможет вернуть Крым из-за Германии

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Правительство Украины не сможет вернуть себе полуостров Крым, так как ВСУ зависит от поставок вооружений из Германии, которая не хочет спонсировать Киев. Об этом сообщил обозреватель немецкого издания Die Welt Кристоф Шильтц.

По его словам, заявления президента Украины Владимира Зеленского о скором возвращении Крыма являются лишь иллюзиями, рассчитанными на поднятие боевого духа среди солдат ВСУ. Мировое сообщество, подчеркнул обозреватель, уже смирилось с тем, что полуостров — часть территории России.

При этом Шильтц добавил, что для Киева будет поводом для радости не потерять еще и территории Донбасса до зимы.

— Без поставок тяжелого вооружения в ближайшее время Украина не будет в состоянии вернуть себе ни одну из утраченных областей, — считает эксперт.

Германия же не готова спонсировать Киев и передать ему танки «Леопард 2» и БМП «Мардер». Шильтц заключил, что Берлин будет придерживаться такой же политики до тех пор, пока канцлером ФРГ является Олаф Шольц, который, по всей видимости, «боится Путина», передает РИА Новости.

Статс-секретарь в Минобороны ФРГ Зимтье Меллер заявила, что немецкое правительство исключает возможность переброски военнослужащих стран Евросоюза на Украину. Однако военные ЕС уже принимают участие в конфликте в качестве советников по западному вооружению. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал военный эксперт Юрий Кнутов.