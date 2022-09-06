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Эскалаторы на станции метро «Текстильщики» поочередно отремонтируют

Лейла Алиева
Город
Эскалаторы на станции метро «Текстильщики» поочередно отремонтируют
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, метро Текстильщики Карта всех событий

Специалисты поочередно отремонтируют эскалаторы на станции метро «Текстильщики». Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 6 сентября.

— С 7 сентября по 7 декабря 2022 года на станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии (выход № 5) пройдет поочередный ремонт эскалаторов. В час пик может кратковременно увеличиваться количество пассажиров на станции, — говорится в сообщении.

Москвичей в связи с этим попросили смещать время поездки с часа пик. Также уточняется, что ремонт эскалаторов необходим для безопасных и комфортных поездок, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что в связи с проведением планового ремонта в центральной зоне вестибюля станции метро «Комсомольская» со стороны Ярославского вокзала часть турникетов входной группы будет временно закрыта для пассажиров. Уточняется, что из-за этого в час пик может увеличиться время прохода на станцию.

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