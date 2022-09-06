Народный календарь. Чего нельзя делать 8 сентября, чтобы избежать финансовых проблем

Сюжет:Народный календарь
8 сентября Православная церковь почитает память раннехристианской мученицы Наталии. В народном календаре дата 8 сентября – Наталья Овсяница, Наталья и Адриан, Натальин день.
В этот день людям нельзя переедать, нужно постараться съесть столько, сколько того требует организм, а еда при этом должна быть простой и полезной. В случае переедания начнутся проблемы с финансами.
Также запрещается лениться, ссориться, сквернословить и обижаться на кого-либо.
Приметы погоды:
Гром гремит — к теплой осени.
Если листья с березы и дуба не опали, то зима будет суровой.
Много рябины — скоро наступят холода.
Если много опят в лесу, то «бабьего лета» не жди.
Именины отмечают: Адриан (Андриан), Виктор, Георгий, Дмитрий, Наталья, Петр, Роман.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»: