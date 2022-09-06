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Народный календарь. Чего нельзя делать 8 сентября, чтобы избежать финансовых проблем

Лейла Алиева

Сюжет: 

Народный календарь
Общество
Народный календарь. Чего нельзя делать 8 сентября, чтобы избежать финансовых проблем
Фото: АГН Москва

8 сентября Православная церковь почитает память раннехристианской мученицы Наталии. В народном календаре дата 8 сентября – Наталья Овсяница, Наталья и Адриан, Натальин день.

В этот день людям нельзя переедать, нужно постараться съесть столько, сколько того требует организм, а еда при этом должна быть простой и полезной. В случае переедания начнутся проблемы с финансами.

Также запрещается лениться, ссориться, сквернословить и обижаться на кого-либо.

Приметы погоды:

Гром гремит — к теплой осени.

Если листья с березы и дуба не опали, то зима будет суровой.

Много рябины — скоро наступят холода.

Если много опят в лесу, то «бабьего лета» не жди.

Именины отмечают: Адриан (Андриан), Виктор, Георгий, Дмитрий, Наталья, Петр, Роман.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Чего нельзя делать 8 сентября, чтобы избежать финансовых проблем
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