Фото: Минобороны РФ

Попытки наступления ВСУ под Херсоном стали для них адом. Об этом сообщила британская газета The Times во вторник, 6 сентября.

В материале идет речь о ситуации, которая произошла 3 сентября с 27-летним бойцом ВСУ Александром. Ему сообщили, что в одном из населенных пунктов, куда он должен был направиться, отступают силы России.

— Сказали, что я должен принести новости с линии фронта, поэтому я решил выполнить приказ и направился в гору, где находилась деревня, — сказал солдат.

По его словам, когда он прибыл в населенный пункт, по нему сразу стал вести огонь российский пулеметчик. Солдат получил ранение в плечо и упал, однако смог добраться до своих позиций. Александр подчеркнул, что попытка наступления обернулась для ВСУ настоящим адом, передают «Известия».

До этого замруководителя ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что киевские власти намеренно утаивают потери ВСУ в ходе безуспешных попыток наступления на утраченные территории. Он назвал потери украинских войск «катастрофическими».

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что ВСУ продолжат предпринимать новые попытки наступления, используя при этом западное вооружение. Специалист добавил, что российская армия на данном этапе не будет проводить каких-либо контрнаступлений.