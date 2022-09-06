Рогов опроверг информацию о смерти пострадавшего при теракте коменданта Бердянска

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Сообщения о смерти коменданта Бердянска Артема Бардина, пострадавшего при теракте, оказались недостоверны. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Украины Владимир Рогов.

— Слава Богу, информация о гибели коменданта Бердянска Артема Бардина не подтверждается. Несмотря на тяжелейшие ранения, взрывную ампутацию ног и большую кровопотерю, он жив, — сказал чиновник.

Рогов уточнил, что в настоящее время врачи продолжают бороться за жизнь раненого коменданта.

До этого Рогов сообщал, что Бардин скончался в больнице.

6 сентября взрыв прогремел в центре Бердянска. Рогов подчеркнул, что произошедшее является терактом, который организовал Киев: подобными действиями украинские власти пытаются запугать мирное население.

Позднее стало известно, что был взорван автомобиль коменданта города Артема Бардина. Его вскоре госпитализировали в тяжелом состоянии. После взрыва на месте инцидента началась перестрелка.