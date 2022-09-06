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Пушилин: Идут переговоры по привлечению строителей из КНДР к восстановлению ДНР

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пушилин: Идут переговоры по привлечению строителей из КНДР к восстановлению ДНР
Фото: er.ru

Власти ДНР вместе с КНДР обсуждают вопрос о направлении северокорейских рабочих в Донбасс для восстановления республики. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

— Мы сейчас нуждаемся, например, в строителях. Потому что у нас стройки сейчас только те, которые развернулись, уже вызывают, наверное, какое-то удивление. Но нам нужны еще гораздо более широкие масштабы, чтобы восстановить то, что разрушила Украина, — отметил он.

В связи с этим прорабатывается вопрос о направлении квалифицированных строителей на территорию ДНР, сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

6 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что поездка президента России Владимира Путина в Донбасс состоится, когда придет время. На полях Восточного экономического форума он рассказал о масштабных планах по восстановлению и развитию Донбасса.

Чиновник подтвердил, что в настоящее время в регионе ведется строительство новых объектов, в том числе водопроводов, систем энергоснабжения и социальных объектов. По словам Пескова, на стройке задействовано «много тысяч» людей.

Денис Пушилин КНДР ДНР
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