Фото: president.gov.ua

Читатели американского издания The Wall Street Journal осудили президента Украины Владимира Зеленского за его статью, в которой он призвал инвестировать в будущее страны.

Они остались недовольны тем, что налоги, которые они платят, уходят на развитие другого государства. В этом ключе читатели назвали Украину коррумпированным государством, а Зеленского — «избалованным ребенком в супермаркете».

«Дорогой главнокомандующий комик, неужели вы еще недостаточно обогатились за счет американских налогоплательщиков?»; «(Зеленский — прим. «ВМ») совсем как избалованный ребенок в супермаркете», «Украина — одно из самых коррумпированных государств в мире»; «Господин президент, инфраструктура Соединенных Штатов пришла в полнейший упадок», — цитирует читателей РИА Новости.

До этого жители Великобритании осудили высказывание жены украинского лидера Елены Зеленской в адрес жалующихся на рост «коммуналки» британцев.

По ее словам, в то время как британцы жалуются на подорожавшую электроэнергию, украинцы не только «мелочь» на своих счетах считают, но и погибших военных. Читатели Daily Mail в свою очередь осадили жену президента Украины за наряды от лучших дизайнеров и напомнили об оказываемой Киеву поддержке.