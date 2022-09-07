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Премьер Польши Моравецкий раскритиковал Еврокомиссию за медлительность

Егор Провоторов
В мире
Премьер Польши Моравецкий раскритиковал Еврокомиссию за медлительность
Фото: flickr/premierrp

Европейская комиссия (ЕК) слишком медленно реагирует на нынешний энергетический кризис в регионе, что может привести к утрате конкурентоспособности и уходу с европейского рынка целых секторов промышленности. Об этом во вторник, 6 сентября, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая на Экономическом форуме в польском городе Карпач.

Глава польского правительства заявил, что граждане по всей Европе сейчас переживают «энергетический и ценовой шок». Моравецкий призвал как можно скорее поменять механизмы формирования цен, а также разные энергетические и финансовые инструменты. Нынешние инструменты он назвал «неадекватными», пишет ТАСС.

— Проблема со стороны Брюсселя - скорость реакции, — указал председатель кабмина Польши. — Все в Европе соглашаются, что ЕК действует слишком медленно.

В начале августа появилась информация, что правящая национал-консервативная партия Польши «Право и справедливость» резко ужесточила свою позицию по отношению к Брюсселю и может сместить со своего поста главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Польша Еврокомиссия (ЕК) критика кризис
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