Возгорание произошло в Москве на Сущевской улице, она перекрыта

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Москве на Сущевской улице, 23, произошло загорание мусора и фасада одного из административных зданий, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах столицы.

По информации собеседника издания, на месте происшествия в данный момент работают оперативные службы города. Пожар разгорелся на площади 20 квадратных метров в двухэтажном здании современной постройки, которое соединено переходной галереей с шестиэтажным сооружением.

— Движение по Сущевской улице перекрыто. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — предупредили на канале Дептранс. Оперативно в Telegram.

Обстоятельства и причины произошедшего в настоящий момент уточняются. Спасатели занимаются ликвидацией пожара.

Накануне стало известно о трагическом пожаре в Подольске, в результате которого погибли два человека. Возгорание произошло в квартире пятиэтажного кирпичного дома № 22 на улице Садовой утром 5 сентября. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.