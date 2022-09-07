Главные новости к утру 7 сентября

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Российская прокуратура отказывает в проведении 60 процентов внеплановых проверок бизнеса контролирующими органами. Об этом сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов на полях Восточного экономического форума.

Механизм параллельного импорта в России будет продлен на весь 2023 год, возможность продления его на последующие несколько лет не исключена, заявил вице-премьер — глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») и «Аэрофлот» подписали в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) соглашение о намерениях купить 339 самолетов отечественного производства. Первые контракты должны быть заключены уже в 2022 году.

Партия ЛДПР занимается разработкой законопроекта о маркировке, предупреждающей о вреде вейпов и содержащей «устрашающие картинки» на упаковке для них, заявил заместитель главы комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Венгрия попросила Европейский союз снять санкции с российских предпринимателей Алишера Усманова, Виктора Рашникова и Петра Авена, сообщает издание Politico со ссылкой на анонимных источников в дипломатических кругах.

Власти США допускают, что пост посла в России после отъезда предыдущего руководителя дипмиссии Джона Салливана будет оставаться вакантным «на протяжении месяцев или дольше», в том числе по причине неудовлетворительных отношений между двумя государствами.

Министерство внутренних дел России объявило в розыск российского режиссера Виталия Манского по уголовной статье. Такая информация появилась в ведомственной базе розыска.