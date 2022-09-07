Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Главные новости к утру 7 сентября

Егор Провоторов
Общество
Главные новости к утру 7 сентября
Фото: Вечерняя Москва

Российская прокуратура отказывает в проведении 60 процентов внеплановых проверок бизнеса контролирующими органами. Об этом сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов на полях Восточного экономического форума.

Механизм параллельного импорта в России будет продлен на весь 2023 год, возможность продления его на последующие несколько лет не исключена, заявил вице-премьер — глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») и «Аэрофлот» подписали в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) соглашение о намерениях купить 339 самолетов отечественного производства. Первые контракты должны быть заключены уже в 2022 году.

Партия ЛДПР занимается разработкой законопроекта о маркировке, предупреждающей о вреде вейпов и содержащей «устрашающие картинки» на упаковке для них, заявил заместитель главы комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Венгрия попросила Европейский союз снять санкции с российских предпринимателей Алишера Усманова, Виктора Рашникова и Петра Авена, сообщает издание Politico со ссылкой на анонимных источников в дипломатических кругах.

Власти США допускают, что пост посла в России после отъезда предыдущего руководителя дипмиссии Джона Салливана будет оставаться вакантным «на протяжении месяцев или дольше», в том числе по причине неудовлетворительных отношений между двумя государствами.

Министерство внутренних дел России объявило в розыск российского режиссера Виталия Манского по уголовной статье. Такая информация появилась в ведомственной базе розыска.

Генпрокуратура Санкции «Аэрофлот» Вейпы Минпромторг РФ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Александр Малахов
Александр Малахов

Независимая кибербезопасность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чему важнее научить?

Роман Дерманский
Роман Дерманский

Парк, где можно послушать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будет ли трагедией дефолт Америки

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Собрание стоит закончить вовремя

Татьяна Иванова
Татьяна Иванова

Когда-то здесь летали самолеты

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Все мнения
О проекте