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Москвичам рассказали о мастер-классах на окружных площадках фестиваля «День города»

Евгений Белоусов
Город
Москвичам рассказали о мастер-классах на окружных площадках фестиваля «День города»
Фото: mos.ru / Юлия Иванко
Россия, Москва, улица Хачатуряна Карта всех событий

На окружных площадках фестиваля «День города» жители столицы смогут посетить разнообразные мастер-классы. Об этом в среду, 7 сентября, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

— Познакомиться с видами общественного транспорта Москвы, разработать авторский дизайн чехла для проездной карты и создать зет-карту Московского центрального кольца смогут гости площадок, которые находятся на пересечении улиц Соколово — Мещерская и Юровская в районе Куркино и на Ключевой улице, — говорится в сообщении.

Так, посетители смогут по-новому увидеть знаковые архитектурные памятники столицы и познакомиться с возможностями московского транспорта. На площади Славы в Кузьминках на мастер-классах расскажут о современных видах транспорта Москвы, научат создавать макеты транспортных средств, схему речного маршрута с достопримечательностями и познакомят с азбукой речного флота.

На улице Хачатуряна будут создавать объемные модели Павелецкого, Белорусского, Ярославского и других железнодорожных вокзалов столицы, Северного речного вокзала, а также модели аэроэкспресса, речного теплохода и поездов дальнего следования.

Объемные панорамные композиции с макетами столичных достопримечательностей увидят посетители фестивальной площадки на улице Адмирала Руднева в Южном Бутове. Среди них будут панорамы парка «Зарядье» с ландшафтными композициями, Парящим мостом и павильонами, Московского зоопарка, Кремля с Царь-пушкой, Царь-колоколом и Грановитой палатой, а также комплекса ВДНХ и парка «Царицыно».

Кулинарные мастер-классы, которые будут организованы на Ореховом бульваре, улицах Матвеевской и Профсоюзной и в сквере у Гольяновского пруда, познакомят с традиционными московскими блюдами.

В их программе — наваристая грибная солянка, сырники с медом и ягодами, ароматный бефстроганов в сметане с картофелем по-пушкински, а еще московские плюшки с ягодным сбитнем и пирожки с начинкой из свежей капусты.

В честь 875-летия Москвы 9, 10 и 11 сентября в Москве пройдет фестиваль «День города». Так, посетители Тверской площади познакомятся с секретами пейзажной живописи и творчеством Архипа Куинджи, а на Тверском бульваре 90 российских дизайнеров представят свои коллекции.

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