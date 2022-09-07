Кинокритик Шпагин — о картине «Мой сын Хантер»: Такие фильмы приводят к утопии, крови и баракам

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Фильм о жизни сына президента США Джо Байдена Хантере во время закрытого показа сорвал аплодисменты в Голливуде, пишут западные СМИ. Кинокритик Александр Шпагин рассказал «Вечерней Москве», почему фильм «Мой сын Хантер» вызвал такой отклик у публики и стоит ли смотреть картину.

По его словам, такие картины становятся популярными из-за привычки многих людей винить в своих бедах других.

— Такие картины всегда будут иметь большой успех, потому что каждый человек считает, что если он не очень богат, то виноваты власть и сосед. Соседу хорошо бы спалить квартиру или дом, а власть — скинуть с трона. Только тогда наступит вечная прекрасная жизнь. «Тихим сапом подбираемся к отцу» — вот девиз этого фильма. Все это вызывает у меня глубокую экзистенциальную печаль, потому что это мерзопакостное колесо, которое всегда крутится и будет крутиться. Такие фильмы приводят к утопии, крови и баракам, — считает Шпагин.

Кинокритик отметил, что каждый сам может решить, стоит ли смотреть фильм про сына Байдена. Однако в головах россиян он ничего не изменит по отношению к США.

— Этот фильм мог бы очень хорошо пройти в прокате и собрать много денег. Однако по большому счету ничего не изменится, посмотрим мы этот фильм или нет. В России крайне резкое отношение к США, но большая любовь к их фильмам. Эта картина никак не повлияет на сознание россиян. Тем не менее для жителей Соединенных Штатов Америки она крайне опасна, — добавил кинокритик.

Ранее директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев рассказал «Вечерней Москве», что фильм про Хантера Байдена нельзя оценивать как документальное произведение, так как в нем есть много вымышленных сюжетных линий. По его словам, этот фильм заказной. Его премьера специально состоялась перед ноябрьскими выборами в США.

Кроме того, политолог Дмитрий Журавлев уверен, что фильм про сына Хантера Байдена понравился зрителям, потому что американцы недовольны правлением его отца.