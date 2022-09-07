Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Кинокритик Шпагин — о картине «Мой сын Хантер»: Такие фильмы приводят к утопии, крови и баракам

Анастасия Харламова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Кинокритик Шпагин — о картине «Мой сын Хантер»: Такие фильмы приводят к утопии, крови и баракам
Фото: whitehouse

Фильм о жизни сына президента США Джо Байдена Хантере во время закрытого показа сорвал аплодисменты в Голливуде, пишут западные СМИ. Кинокритик Александр Шпагин рассказал «Вечерней Москве», почему фильм «Мой сын Хантер» вызвал такой отклик у публики и стоит ли смотреть картину.

По его словам, такие картины становятся популярными из-за привычки многих людей винить в своих бедах других.

— Такие картины всегда будут иметь большой успех, потому что каждый человек считает, что если он не очень богат, то виноваты власть и сосед. Соседу хорошо бы спалить квартиру или дом, а власть — скинуть с трона. Только тогда наступит вечная прекрасная жизнь. «Тихим сапом подбираемся к отцу» — вот девиз этого фильма. Все это вызывает у меня глубокую экзистенциальную печаль, потому что это мерзопакостное колесо, которое всегда крутится и будет крутиться. Такие фильмы приводят к утопии, крови и баракам, — считает Шпагин.

Кинокритик отметил, что каждый сам может решить, стоит ли смотреть фильм про сына Байдена. Однако в головах россиян он ничего не изменит по отношению к США.

— Этот фильм мог бы очень хорошо пройти в прокате и собрать много денег. Однако по большому счету ничего не изменится, посмотрим мы этот фильм или нет. В России крайне резкое отношение к США, но большая любовь к их фильмам. Эта картина никак не повлияет на сознание россиян. Тем не менее для жителей Соединенных Штатов Америки она крайне опасна, — добавил кинокритик.

Ранее директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев рассказал «Вечерней Москве», что фильм про Хантера Байдена нельзя оценивать как документальное произведение, так как в нем есть много вымышленных сюжетных линий. По его словам, этот фильм заказной. Его премьера специально состоялась перед ноябрьскими выборами в США.

Кроме того, политолог Дмитрий Журавлев уверен, что фильм про сына Хантера Байдена понравился зрителям, потому что американцы недовольны правлением его отца.

Джо Байден Кино США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Александр Малахов
Александр Малахов

Независимая кибербезопасность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чему важнее научить?

Роман Дерманский
Роман Дерманский

Парк, где можно послушать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будет ли трагедией дефолт Америки

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Собрание стоит закончить вовремя

Татьяна Иванова
Татьяна Иванова

Когда-то здесь летали самолеты

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Все мнения
О проекте