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Володин объяснил заявления Эстонии об оккупации «отсутствием психиатра»

Анастасия Колоскова
Политика
Володин объяснил заявления Эстонии об оккупации «отсутствием психиатра»
Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду, 7 сентября, прокомментировал новый законопроект Минобороны Эстонии относительно подготовки страны к партизанской войне на случай ее оккупации.

— Происходящее иначе как отсутствием психиатра в Минобороны Эстонии не объяснить. Выход один: направить из России. В составе гуманитарной миссии, — отметил он.

На подобную информацию «без смеха сквозь слезы не взглянешь», заключил Володин в Telegram-канале.

До этого сообщалось, что в Эстонии разрабатывается законопроект, дающий право армии создавать конспиративные квартиры для партизан, а также обучать людей сопротивлению на оккупированных территориях.

По словам вице-канцлера Минобороны Маргит Гросс, «речь идет об организованной партизанской или подпольной деятельности с привлечением местного населения, если какая-то часть Эстонии окажется оккупированной».

До этого министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО Балтийское море станет «внутренним морем» альянса. Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему заявления эстонского министра не имеют ничего общего с реальностью.

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