Граждан Швейцарии будут сажать в тюрьму за перегрев домов зимой

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Правительство Швейцарии ввело ряд ограничений, согласно которым гражданам страны запрещается поддерживать в домах температуру выше 19 градусов. Об этом сообщил газете Blick пресс-секретарь департамента экономики (DEF) Маркус Спурндли.

— Нарушения закона страны о снабжении всегда являются правонарушениями или даже преступлениями и должны преследоваться кантонами по умолчанию, — сказал он.

Уточняется, что в случае перегрева дома выше 19 градусов в зимний период на швейцарцев будет наложен ряд ограничительных мер. Среди них денежный штраф или тюремное заключение сроком до трех лет, передает РИА Новости.

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