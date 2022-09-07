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Граждан Швейцарии будут сажать в тюрьму за перегрев домов зимой

Александр Афонин
В мире
Граждан Швейцарии будут сажать в тюрьму за перегрев домов зимой
Фото: shutterstock

Правительство Швейцарии ввело ряд ограничений, согласно которым гражданам страны запрещается поддерживать в домах температуру выше 19 градусов. Об этом сообщил газете Blick пресс-секретарь департамента экономики (DEF) Маркус Спурндли.

— Нарушения закона страны о снабжении всегда являются правонарушениями или даже преступлениями и должны преследоваться кантонами по умолчанию, — сказал он.

Уточняется, что в случае перегрева дома выше 19 градусов в зимний период на швейцарцев будет наложен ряд ограничительных мер. Среди них денежный штраф или тюремное заключение сроком до трех лет, передает РИА Новости.

Эксперт Агентства нефтегазовой информации Александр Хуршудов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что на газовом рынке Европы предстоящей зимой начнется нормализация ситуации. Он обозначил комфортную для европейцев стоимость природных ресурсов.

Политолог Сергей Маркелов рассказал «ВМ», что между Россией и странами Евросоюза достаточно напряженные отношения. Они ведут энергетическое противостояние, в котором каждая из сторон не хочет уступать свои позиции. Однако РФ сумеет «продавить» европейских чиновников из-за отсутствия какой-либо альтернативы российским природным ресурсам.

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