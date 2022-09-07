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Путин планирует обсудить с Эрдоганом возможность ограничения вывоза зерна с Украины

Александр Афонин
Политика
Путин планирует обсудить с Эрдоганом возможность ограничения вывоза зерна с Украины
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин планирует обсудить с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность ограничения вывоза зерна с Украины в страны Европы. Об этом он заявил во время своего выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) в среду, 7 сентября.

— Я обязательно посоветуюсь на эту тему с президентом Турции, господином Эрдоганом. Ведь это мы с ним выработали механизм вывоза украинского зерна, — сказал он.

По словам российского лидера, сегодня стоит задуматься о принятии подобного решения. Уточняется, что речь идет об ограничении направления перевозок зерна и другого продовольствия, передает ТАСС.

До этого Владимир Путин заявил, что уровень жизни населения Европы приносится в жертву для сохранения диктатуры Соединенных Штатов в мировой ситуации. Российский лидер подчеркнул, что западная санкционная политика является угрозой для всего мира.

Кроме того, российский президент в ходе планерного заседания предположил, что по окончании текущего года инфляция в России может составить порядка 12 процентов. Он отметил, что по итогам июля в США уровень инфляции составил 8,5 процента, в России — 14 процентов.

Украина Реджеп Эрдоган ВЭФ Владимир Путин
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