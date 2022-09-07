Андрей Бочкарев: Московские застройщики нашли аналоги импортным материалам и комплектующим

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Более 95 процентов строительных материалов производятся и поставляются на территорию города российскими поставщиками или из дружественных стран. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 7 сентября.

— На сегодня застройщиками найдены альтернативные варианты поставок материалов и товаров, необходимых в строительном процессе. В частности, произошло переориентирование на азиатские рынки. В то же время в значительной мере выросла доля и отечественных комплектующих, — сказал он.

Заммэра добавил, что переход на использование оборудования российского производства позволил простимулировать производство в России. Так, мера коснулась столичного метро, лифтового оборудования и так далее.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что участники строительного рынка уже давно обратили внимание в сторону российских производителей. Это позволило сегодня избежать различных трудностей.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, на данный момент отечественные материалы активно используются в ходе строительства многофункционального спортивно-тренировочного комплекса — Академии спорта «Динамо». Специалисты активно применяют фасадные кассеты из алюминия российского производства.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что с начала текущего года инвесторам выдали 268 разрешений на строительство в Москве более чем 9,1 миллиона квадратных метров недвижимости. По его словам, это свидетельствует о том, что девелоперы даже в нынешней непростой обстановке приступают к рассчитанным на несколько лет вперед градостроительным проектам.