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Руководство хостела, который сгорел на Алма-Атинской, оставили под стражей

Степан Жирнов
Происшествия
Руководство хостела, который сгорел на Алма-Атинской, оставили под стражей
Фото: Unsplash
Россия, Москва, Алма-Атинская улица, 7к2 Карта всех событий

Московский городской суд оставил под стражей учредителя и генерального директора хостела на Алма-Атинской, при пожаре в котором погибло восемь человек. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 7 сентября.

По ее словам, апелляционные жалобы стороны защиты остались без удовлетворения.

Фигурантов обвиняют по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Пожар, о котором идет речь, произошел 29 июля на юге столицы. Причины пожара до сих пор доподлинно не известны, но известны последствия. Восемь человек не смогли выбраться из горящего помещения по причине несоответствия хостела требованиям пожарной безопасности. Руководство предприятия обвиняют в том, что данные нарушения были допущены умышленно с целью извлечения максимальной финансовой выгоды.

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