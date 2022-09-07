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Реликвии о героях тыла представила московская школа в Музее Победы  

Анастасия Колоскова
Город
Реликвии о героях тыла представила московская школа в Музее Победы  
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы с 6 по 21 сентября в рамках программы «Школьный Музей Победы» будет работать выставка «Надежный тыл», подготовленная Музеем боевой славы защитников Отечества, московской школой № 902 «Диалог» и Ассоциацией школьных музеев Пензенской области.

Посетители смогут увидеть экспонаты, рассказывающие о подвигах людей, находившихся во время Великой Отечественной войны в тылу и отдававших все силы для Победы. На выставке представлены фотографии и личные вещи героев, а также необычный раритет — амбарная книга, которая содержит финансовые расчеты военного периода.

Частью экспозиции стала инсталляция комнаты директора московской средней школы № 877 Николая Полукарова (сейчас это школа № 902 «Диалог»).

Ассоциация школьных музеев Пензенской области привезла на выставку инструменты рабочих, которые были найдены на месте строительства Сурского оборонительного рубежа, а также фотографии, плакаты, газеты «Сталинское знамя», письма с фронта и другие предметы.

До этого сообщалось, что 7 сентября в Музее Победы состоится творческая встреча в рамках цикла программ «Моим оружием было искусство», посвященная 100-летию со дня рождения композитора-фронтовика Кирилла Молчанова.

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