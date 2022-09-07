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Хирург перечислил самые популярные пластические операции

Ирина Игнатенко
Общество
Хирург перечислил самые популярные пластические операции
Фото: shutterstock

Пластический хирург Павел Голованев рассказал о самых популярных операциях для преображения внешности.

Так, липосакция помогает избавиться от жира в сложных зонах, на которые диетами и физическими упражнениями воздействовать практически невозможно. Наиболее популярна липосакция спины и живота. К такой процедуре прибегают не только женщины, но и мужчины.

Женщины часто прибегают к блефаропластике. Нависающие верхние веки делают человека угрюмым, а мешки под глазами — измученным. Эта операция поможет скинуть несколько лет и преобразить внешность.

Пластический хирург отметил, что маммоплаcтика помогает обрести красивый бюст женщинам как с небольшой, так и очень выдающейся грудью, а также с асимметрией или птозом, передает aif.ru.

Ранее пластический хирург Лия Гавашели рассказала об операциях певицы Веры Брежневой по омоложению лица.

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