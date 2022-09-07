Собянин рассказал о помощи города в творческой реализации москвичей с инвалидностью

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Власти города продолжают создавать необходимые условия, чтобы москвичи с инвалидностью могли продолжить заниматься творчеством. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 7 сентября.

— Создаем возможности для того, чтобы москвичи с инвалидностью могли заниматься творчеством. Учитываем необходимость доступной среды при реконструкциях и открываем новые безбарьерные пространства, — сказал он.

Глава города отметил, что примером проделанной работы служит Центр социальной интеграции Дианы Гурцкая. Раньше он располагался в многоквартирном доме. Сейчас же для более успешной работы город предоставил ему отдельное четырехэтажное здание.

В процессе реконструкции специалисты создали комфортную среду для людей с разными формами инвалидности: оборудовали цветную навигацию, систему звукового ориентирования и так далее. Все это позволило москвичам продолжить занятия вокалом, хореографией, театральным искусством и многим другим, отметил Собянин в своем Telegram-канале.

До этого Сергей Собянин сообщил, что правительство города обеспечит всех столичных детей, у которых был выявлен диабет первого типа, бесплатными системами непрерывного мониторинга глюкозы. Кроме того, будут расширены способы получения соответствующего рецепта.