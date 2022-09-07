Терапевт пояснила, в какой форме лучше принимать витамин D

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Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог Татьяна Романенко рассказала, в какой форме лучше принимать витамин D.

Чаще всего препараты витамина D представлены в виде капель на водной и на масляной основе. По словам эксперта, водорастворимая форма витамина D лучше всасывается в кишечнике — в пять раз лучше. А еще в таком виде препарат достигает более высоких концентраций и дольше сохраняется в организме. Масляные препараты должны сначала расщепиться в тонком кишечнике, а только потом поступают кровь.

При этом препарат на водной основе может быть аллергенным, так как в жидкость нередко добавляют ароматизаторы и отдушки.

Витамин D также можно принимать в капсулах. Они могут быть удобнее для взрослых, так как их прием прост в любых условиях: на работе, в дороге, передает aif.ru.

Дефицит витамина D может негативно отразиться на качестве сна человека. Об этом рассказала семейный врач Татьяна Захарова.