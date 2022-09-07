Труп обнаружили в багажнике такси в Подмосковье

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Россия, Московская область, городской округ Солнечногорск, деревня Дубинино Карта всех событий

В подмосковной деревне Дубинино в багажнике такси обнаружили труп с огнестрельным ранением головы. Об этом стало известно в среду, 7 сентября.

По предварительной информации, водитель такси что-то не поделил со своим знакомым. Завязался конфликт.

Исчерпав словесные аргументы, таксист выстрелил из травматического пистолета. Его приятель погиб на месте происшествия.

После этого водитель такси спрятал тело в багажник и скрылся с места преступления.

Позже автомобиль марки Kia с трупом в багажнике обнаружили в деревне Дубинино, сообщил Telegram-канал «112».

Еще одно убийство произошло в Подмосковье 13 августа. Молодой человек забил знакомую молотком до смерти за отказ дать денег в долг.