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Состояние раненого медведя с острова Диксон остается крайне тяжелым

Полина Долганова
Город
Состояние раненого медведя с острова Диксон остается крайне тяжелым
Фото: Unsplash

Состояние белого медведя, который был ранен на острове Диксон, остается очень тяжелым. Об этом в среду, 7 сентября, сообщила в своем Telegram-канале глава Московского зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, в настоящее время медведь отходит от наркоза.

— Эту ночь наш пострадавший провел хорошо. Перед сном с аппетитом съел говяжий бульон, утром тоже позавтракал, то есть аппетит к нему вернулся, это очень хорошо, — отметила Акулова, ссылаясь на отчет зоолога столичного зоосада Игоря Анпилова.

Уточняется, что задние лапы медведя все еще не функционируют.

5 сентября сообщалось, что тяжелораненого медведя перевезли авиацией с острова Диксон в Норильск, где им занялись московские специалисты и сотрудники Росприроднадзора. Позже его доставили на территорию Московского зоопарка, а во время транспортировки он находился в специальной клетке.

Во время первой рентгенографии у пострадавшего в Диксоне медведя обнаружено большое количество инородных предметов, похожих на дробь или пули. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

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