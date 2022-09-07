Путин прокомментировал решение суда по делу журналиста Сафронова

Фото: Администрация президента РФ

Журналист Иван Сафронов получил тюремный срок за передачу секретных документов одной из разведок Запада. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) в среду, 7 сентября.

— Этот журналист получил приговор, знаю, что он еще был советником руководителя Роскосмоса и зарабатывал не только журналистской деятельностью, — сказал он.

Российский лидер добавил, что на протяжении нескольких лет за Сафроновым следила контрразведка. Специалисты контролировали каналы связи, по которым он связывался с получателем информации, и фиксировали все его действия.

Путин отметил, что не будет судить о справедливости полученного срока. По его словам, для этого есть генеральный прокурор, который может обжаловать решение. Кроме того, адвокаты могут подать документы на апелляцию, передает ТАСС.

В понедельник, 5 сентября, Мосгорсуд признал виновным в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Его осудили на 22 года колонии строгого режима. Приговор стал самым суровым по этой статье за последние годы. «Вечерняя Москва» вспоминает основные этапы дела Ивана Сафронова.

На Восточном экономическом форуме 7 сентября состоялась пленарная сессия с участием президента России Владимира Путина. Главные заявления российского лидера — в материале «Вечерней Москвы».