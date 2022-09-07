Российская армия полностью освободила Кодему в ДНР

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Российская армия взяла под полный контроль село Кодема на территории Донбасса. Об этом в среду, 7 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

— В результате успешных наступательных действий в Донецкой народной республике подразделениями российских Вооруженных сил полностью освобожден от националистов населенный пункт Кодема, — сообщили в российском оборонном ведомстве.

5 сентября сообщалось, что первым украинским солдатам в Харьковской области Украины, которые отказались воевать против России и сдались союзным силам, разрешили вернуться к семьям. Отмечается, что одним из условий освобождения является проживание только на освобожденных территориях.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины за сутки потеряли на Николаево-Криворожском направлении свыше 150 человек. Помимо этого уточняется, что силам российской истребительной авиации удалось сбить украинский штурмовик Су-25 в районе Романовки Николаевской области.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.