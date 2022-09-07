Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Российская армия полностью освободила Кодему в ДНР

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Российская армия полностью освободила Кодему в ДНР
Фото: depositphotos

Российская армия взяла под полный контроль село Кодема на территории Донбасса. Об этом в среду, 7 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

— В результате успешных наступательных действий в Донецкой народной республике подразделениями российских Вооруженных сил полностью освобожден от националистов населенный пункт Кодема, — сообщили в российском оборонном ведомстве.

5 сентября сообщалось, что первым украинским солдатам в Харьковской области Украины, которые отказались воевать против России и сдались союзным силам, разрешили вернуться к семьям. Отмечается, что одним из условий освобождения является проживание только на освобожденных территориях.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины за сутки потеряли на Николаево-Криворожском направлении свыше 150 человек. Помимо этого уточняется, что силам российской истребительной авиации удалось сбить украинский штурмовик Су-25 в районе Романовки Николаевской области.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Украина Спецоперации Россия Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Александр Малахов
Александр Малахов

Независимая кибербезопасность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чему важнее научить?

Роман Дерманский
Роман Дерманский

Парк, где можно послушать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будет ли трагедией дефолт Америки

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Собрание стоит закончить вовремя

Татьяна Иванова
Татьяна Иванова

Когда-то здесь летали самолеты

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Все мнения
О проекте