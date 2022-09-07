Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

10 сентября Православная церковь почитает память преподобного Моисея Мурина, преподобного Саввы Крыпецкого и Анны Пророчицы.

Согласно народным поверьям, 10 августа запрещается:

— долго гулять;

— нецензурно выражаться;

— разговаривать с незнакомцами и прохожими.

Так, предки верили, что незнакомые люди могут навести сглаз, и на следующий день проснуться, ощущая боль.

Приметы погоды:

Если березы желтеют с верхушки, то весна будет ранней, а если снизу — поздней.

Если погода сухая, то холода нескоро наступят.

Если журавли и дикие гуси в теплые края еще не улетели, то зима будет поздней и теплой.

Листья на березе пожелтели — в лесу много опят будет.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Почему запрещено разговаривать с незнакомцами 10 сентября

Именины отмечают: Анна, Анатолий, Арсений, Афанасий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Денис, Ефим, Захар, Иван, Игнатий, Илларион, Иосиф, Леонтий, Лукьян, Макар, Моисей, Павел, Сергей, Степан, Сусанна, Федор.