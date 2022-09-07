Народный календарь. Почему запрещено разговаривать с незнакомцами 10 сентября

10 сентября Православная церковь почитает память преподобного Моисея Мурина, преподобного Саввы Крыпецкого и Анны Пророчицы.
Согласно народным поверьям, 10 августа запрещается:
— долго гулять;
— нецензурно выражаться;
— разговаривать с незнакомцами и прохожими.
Так, предки верили, что незнакомые люди могут навести сглаз, и на следующий день проснуться, ощущая боль.
Приметы погоды:
Если березы желтеют с верхушки, то весна будет ранней, а если снизу — поздней.
Если погода сухая, то холода нескоро наступят.
Если журавли и дикие гуси в теплые края еще не улетели, то зима будет поздней и теплой.
Листья на березе пожелтели — в лесу много опят будет.
Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Анна, Анатолий, Арсений, Афанасий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Денис, Ефим, Захар, Иван, Игнатий, Илларион, Иосиф, Леонтий, Лукьян, Макар, Моисей, Павел, Сергей, Степан, Сусанна, Федор.