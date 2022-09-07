Еврокомиссия предложила выделить Украине еще 5 миллиардов евро помощи

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На этой неделе Еврокомиссия предложила выделить Украине дополнительные 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Об это в среду, 7 сентября, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Она уточнила, что эта сумма предоставляется помимо выделенных ранее 10 миллиардов евро в виде финансовой, гуманитарной и военной помощи, передает слова европейского политика ТАСС.

Еврокомиссия предложила ограничить цену на российский газ из России до 50 евро за мегаватт-час, при этом отмечая рискованность этого шага.

1 сентября вице-премьер Александр Новак сообщил, что Москва не намерена поставлять нефть и нефтепродукты странам, которые поддержат предложение ограничить цены на российское топливо.

В пятницу, 2 сентября, главы Министерств финансов стран «Большой семерки» (G7) согласились ввести потолок цен на нефть из России.

Политолог Александр Разуваев рассказал про переход на расчеты за поставки российского газа в Китай в национальных валютах РФ и КНР. По мнению эксперта, огромный плюс заключается в том, что эти расчеты не подпадают под давление санкций.