Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Еврокомиссия предложила выделить Украине еще 5 миллиардов евро помощи

Евгений Жуков
В мире
Еврокомиссия предложила выделить Украине еще 5 миллиардов евро помощи
Фото: flickr/european_parliament

На этой неделе Еврокомиссия предложила выделить Украине дополнительные 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Об это в среду, 7 сентября, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Она уточнила, что эта сумма предоставляется помимо выделенных ранее 10 миллиардов евро в виде финансовой, гуманитарной и военной помощи, передает слова европейского политика ТАСС.

Еврокомиссия предложила ограничить цену на российский газ из России до 50 евро за мегаватт-час, при этом отмечая рискованность этого шага.

1 сентября вице-премьер Александр Новак сообщил, что Москва не намерена поставлять нефть и нефтепродукты странам, которые поддержат предложение ограничить цены на российское топливо.

В пятницу, 2 сентября, главы Министерств финансов стран «Большой семерки» (G7) согласились ввести потолок цен на нефть из России.

Политолог Александр Разуваев рассказал про переход на расчеты за поставки российского газа в Китай в национальных валютах РФ и КНР. По мнению эксперта, огромный плюс заключается в том, что эти расчеты не подпадают под давление санкций.

Украина Еврокомиссия (ЕК) Финансы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Александр Малахов
Александр Малахов

Независимая кибербезопасность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чему важнее научить?

Роман Дерманский
Роман Дерманский

Парк, где можно послушать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будет ли трагедией дефолт Америки

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Собрание стоит закончить вовремя

Татьяна Иванова
Татьяна Иванова

Когда-то здесь летали самолеты

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Все мнения
О проекте