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Путин назвал уроком арест заграничного имущества бизнесменов из России

Александр Афонин
В мире
Путин назвал уроком арест заграничного имущества бизнесменов из России
Фото: Администрация президента РФ

Арест имущества российских бизнесменов, которое находилось за рубежом, является уроком для многих граждан. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума в среду, 7 сентября.

— Это урок для всех... Я предупреждал. Не потому что я умнее, а потому что у меня информации больше, — сказал он.

Российский лидер отметил, что ранее власти предупреждали предпринимателей о возможных последствиях. Им рекомендовали хранить свои активы внутри России, а также приобретать акции российских компаний, передает слова Путина РИА Новости.

До этого Путин заявил, что Россия не будет закрываться от Европы и вводить визовые ограничения. Он отметил, что страна заинтересована в приезде иностранных студентов и представителей бизнеса.

На Восточном экономическом форуме 7 сентября состоялась пленарная сессия с участием Путина. Главные заявления российского лидера — в материале «Вечерней Москвы».

В ходе сессии глава страны сделал ряд важных заявлений. Так, по словам Путина, дальневосточную льготную ипотеку под два процента продлят минимум до 2030 года.

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