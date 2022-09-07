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Дептранс призвал водителей быть внимательными из-за непогоды в Москве

Лейла Алиева

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Дептранс призвал водителей быть внимательными из-за непогоды в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Третье транспортное кольцо Карта всех событий

В связи с непогодой в Москве водителям необходимо быть внимательными за рулем. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 7 сентября.

— Низкие скорости и ДТП также осложняют движение. Сейчас затруднено движение в центре, на внутренней стороне ТТК в районе Нижегородской эстакады и Бережковского моста, на МКАД в районе улицы Верхние Поля,— говорится в сообщении.

Уточняется, что загруженность дорог составляет уже шесть баллов, вечером ожидается до восьми, а при ухудшении погоды — до девяти. Москвичам рекомендовали пользоваться городским транспортом в вечерний час пик или отложить поездки на более позднее время.

Автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, а также не отвлекаться на гаджеты, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что начало первого месяца осени сулит москвичам сильное похолодание. Температурные столбики будут держаться на уровне 10–15 градусов, однако ближе к концу сентября в городе наступит долгожданное потепление.

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