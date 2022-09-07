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Психолог Гамаюн дала советы, как справиться с осенней хандрой

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог Гамаюн дала советы, как справиться с осенней хандрой
Фото: Pexels

Психолог Элена Гамаюн дала советы, как справиться с осенней хандрой.

— Разные виды перца и прочие специи, которые дают энергию Янь, энергию огня. Избегать холодных супов в осеннее время и есть что-то дающее энергию огня и тепла. Также не забывать, что витамин D помогает не только наполниться энергией солнца, но и быть в хорошем настроении, — отметила она в комментарии Life.ru.

Эксперт советует создать дома цветовую гамму в светлых и ярких тонах. Психоэмоциональное состояние людей, которые смотрят на светлые и позитивные тона, сменяется на более радостное: это желтый, белый, оранжевый и ярко-зеленый цвета.

Также стоит общаться с позитивными людьми и с теми, кто поднимает вам настроение. В компании можно придумать разнообразный досуг, который поможет справиться с плохим настроением. Кроме того, стоит позаботиться о правильном рационе.

Правильная подготовка к холодному сезону позволит заметно снизить вероятность заболеть в этот период. В частности, необходимо заблаговременно начать закаливаться и заготавливать на зиму полезную еду. Такими рекомендациями в беседе с «Вечерней Москвой» поделился кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

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