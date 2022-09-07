Песков назвал ерундой слухи о звонках Кремля покинувшим Россию бизнесменам

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Материал издания Financial Times о том, что Кремль якобы звонит уехавшим из страны бизнесменам с просьбой вернуться обратно, является очередной ерундой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 7 сентября.

— Многие из-за границы звонят сюда, это так... Впрочем, лучше им самим позвонить и спросить. Кроме тех, кто сознательно порвал с нами полностью, — приводит слова Пескова ТАСС.

До этого британская газета представила публикацию, в которой неназванные источники утверждают, что живущие за рубежом российские бизнесмены, попавшие под санкции после операции на Украине, якобы часто получают звонки из Кремля с призывом вернуться обратно.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что арест имущества российских бизнесменов, которое находилось за рубежом, является уроком для многих граждан.

Глава государства отметил, что ранее власти предупреждали предпринимателей о возможных последствиях. Им рекомендовали хранить свои активы внутри России, а также приобретать акции российских компаний, резюмировал лидер.