«Обвинения, автозак, СИЗО»: Худяков рассказал, что ждет Галкина в России

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Шоумена Максима Галкина ждут суд и тюремный срок, если он вернется в Россию. Об этом заявил экс-депутат Госдумы Роман Худяков.

— Ему же обещан «теплый» прием. Встреча, препровождение в специальную комнату, зачитывание обвинений, автозак, СИЗО, — сказал он.

После этого на комика, считает он, возбудят дело, а после суда тот отправится в тюрьму. Галкин, по мнению Худякова, «наговорил и накривлялся на хороший срок».

По словам экс-депутата, в настоящее время комика активно приглашают обратно. Его якобы зовут на телевидение и вести закрытые вечеринки.

Однако Галкин не решается возвращаться, утверждает бывший депутат. Худяков в Telegram-канале посоветовал предложить Галкину больше денег и эфиров, чтобы заманить его в Россию и задержать: «падкий на деньги» комик обязательно соблазнится и вернется.

До этого Худяков сообщил, что в отношении Галкина возбудят уголовное дело, как только тот вернется в Россию. При этом экс-депутат не стал уточнять источник данной информации.

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал «Вечерней Москве», что недавно вернувшаяся в Россию супруга Галкина, певица Алла Пугачева, уже давно никому не интересна. Ее приезд в Россию критик посчитал просто очередной попыткой певицы привлечь к себе внимание.